Lun’Apéro Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Laissez-vous transporter par les plus belles couleurs du coucher de soleil lors d’un apéritif raquettes. L’occasion unique de contempler la pleine lune..

2024-02-27 fin : 2024-02-27 . EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Let yourself be transported by the most beautiful colors of the sunset during a snowshoe aperitif. A unique opportunity to contemplate the full moon.

Déjese transportar por los más bellos colores de la puesta de sol durante un aperitivo con raquetas de nieve. Una oportunidad única para contemplar la luna llena.

Lassen Sie sich bei einem Schneeschuh-Aperitif von den schönsten Farben des Sonnenuntergangs verzaubern. Die einzigartige Gelegenheit, den Vollmond zu betrachten.

Mise à jour le 2023-11-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65