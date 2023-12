Apér’Igloo Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Une balade nocturne en raquettes vous amènera dans un site secret où se trouve un igloo XXL. Venez déguster un apéritif hors du commun dans un cadre magique..

2024-02-21 fin : 2024-02-21 . EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



A night-time snowshoe walk will take you to a secret site where you’ll find an XXL igloo. Enjoy an unusual aperitif in a magical setting.

Un paseo nocturno con raquetas de nieve le llevará a un lugar secreto donde encontrará un iglú XXL. Ven a disfrutar de un aperitivo insólito en un entorno mágico.

Eine nächtliche Schneeschuhwanderung führt Sie zu einem geheimen Ort, an dem sich ein XXL-Iglu befindet. Genießen Sie einen außergewöhnlichen Aperitif in einer magischen Umgebung.

Mise à jour le 2023-11-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65