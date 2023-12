Les mardis « Peaufine ton tir ! » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Tous les mardis des vacances scolaires, venez participer à notre initiation carabine laser ! Sur un petit parcours créé pour l’occasion, venez découvrir cette activité ! Il n’y a plus qu’a bien viser !.

2024-02-13 14:00:00 fin : 2024-03-05 16:00:00. EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday during the school vacations, come and take part in our laser rifle initiation! Come and discover this activity on a small course created just for the occasion! All you have to do is aim!

Todos los martes durante las vacaciones escolares, venga a participar en nuestro curso de iniciación al rifle láser Venga a descubrir esta actividad en un pequeño recorrido creado para la ocasión ¡Sólo tienes que apuntar!

Jeden Dienstag in den Schulferien können Sie an unserer Einführung in das Lasergewehr teilnehmen! Auf einem kleinen Parcours, der für diesen Anlass angelegt wurde, können Sie diese Aktivität entdecken! Sie müssen nur noch gut zielen!

