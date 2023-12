Mardi Gras sur le thème « Retour dans les années 80 » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Le traditionnel RDV pour tous les passionnés de déguisement ! Et si cette année on osait le thème « retour dans les années 80 » ? Alors on farfouille dans le grenier de papi et on ressort la combi vintage et les vieux skis ! Concours du plus beau déguisement ! Maquillage (par une professionnelle) offert pour tous ceux qui jouent le jeu mais on accepte, bien entendu, tous les thèmes de déguisements. On nous dit dans l’oreillette que la battle entre le personnel de la station de ski et les skieurs risque d’être serrée ! Véronique & Davina risquent d’avoir de la concurrence !.

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The traditional event for all masquerade costume enthusiasts! This year, how about a « throwback to the 80s » theme? So let’s rummage around in granddad’s attic and dig out the vintage overalls and old skis! Contest for the best costume! Free make-up (by a professional) for all those who play along, but of course we accept all disguise themes. We’re told that the battle between the ski resort staff and the skiers is likely to be a close one! Véronique & Davina may well have some competition!

El evento tradicional para todos los aficionados a los disfraces ¿Qué te parece si este año volvemos a los años 80? Rebusquemos en el desván del abuelo y saquemos los monos de época y los viejos esquís Concurso al mejor disfraz Maquillaje gratuito (a cargo de un profesional) para todos los que participen, pero por supuesto aceptamos todos los temas de disfraces. Nos han dicho que la batalla entre el personal de la estación y los esquiadores será muy reñida Véronique y Davina tendrán una dura competencia

Das traditionelle RDV für alle Verkleidungsbegeisterten! Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr das Thema « Zurück in die 80er Jahre » wagen würden? Dann stöbern wir auf Opas Dachboden und holen den Vintage-Anzug und die alten Skier hervor! Wettbewerb um das schönste Kostüm! Make-up (von einem Profi) gratis für alle, die mitspielen, aber wir akzeptieren natürlich alle Verkleidungsthemen. Im Ohr flüstert man uns zu, dass der Kampf zwischen dem Personal der Skistation und den Skifahrern eng werden könnte! Véronique & Davina könnten Konkurrenz bekommen!

