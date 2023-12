Les dimanches « Retour en enfance » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Tous les dimanches des vacances scolaires, la réalité virtuelle vous est offerte ! Prenez votre ticket de Mountain Luge et casquez vous, nous vous emmenons au pays du Far West ! Vous voulez descendre en luge mais cette fois-ci gratuitement ? Attrapez le pompon, il vous donnera droit à un nouveau tour !.

2024-02-11 14:00:00 fin : 2024-03-10 16:00:00. EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Sunday during the school vacations, virtual reality is on offer! Grab your Mountain Luge ticket and let us take you to the land of the Wild West! Want to go tobogganing, but this time for free? Catch the tassel and you’ll get another free ride!

Todos los domingos durante las vacaciones escolares, ¡la realidad virtual está de oferta! Consigue tu entrada para el trineo de montaña y prepárate para el Salvaje Oeste ¿Quieres ir en trineo, pero esta vez gratis? Atrapa la borla y tendrás derecho a otro paseo

Jeden Sonntag in den Schulferien wird Ihnen die virtuelle Realität angeboten! Nehmen Sie Ihr Ticket für Mountain Luge und tragen Sie einen Helm, wir bringen Sie ins Land des Wilden Westens! Sie wollen mit dem Schlitten hinunterfahren, aber dieses Mal kostenlos? Schnappen Sie sich den Pompon, er berechtigt Sie zu einer neuen Fahrt!

