Soirée « Les Nébuleuses » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Vivez une expérience unique sur le Hautacam. Au programme : balade en raquettes avec un accompagnateur de montagne, repas gourmand au Tramassel et observation des étoiles avec des professionnels..

2024-01-04 fin : 2024-01-04 . EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Enjoy a unique experience on the Hautacam. The program includes snowshoeing with a mountain guide, a gourmet meal at Le Tramassel and professional stargazing.

Disfrute de una experiencia única en el Hautacam. En el programa: un paseo con raquetas de nieve con un guía de montaña, una comida gourmet en Le Tramassel y observación de estrellas con profesionales.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung auf dem Hautacam. Auf dem Programm stehen eine Schneeschuhwanderung mit einem Bergführer, ein Gourmet-Essen im Tramassel und Sternenbeobachtung mit Profis.

