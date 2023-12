Les vendredis « Défis de Lili » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Tous les vendredis des vacances scolaires, venez vous défier en famille ou entre amis au challenge slalom à skis ! Sur une piste spécialement réservée et sécurisée, slalomez entre les piquets et tentez de gagner le challenge ! Les participants s’élancent sur deux tracés, côte à côte, le premier en bas remporte le challenge ! Des cadeaux à gagner ! Alors, qui ira le plus vite ?.

2023-12-29 14:00:00 fin : 2024-01-05 16:00:00. EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Friday during the school vacations, come and challenge your family and friends to the ski slalom challenge! On a specially reserved and secure slope, slalom between the poles and try to win the challenge! Participants race down two tracks, side by side, with the first one down winning the challenge! Prizes to be won! So, who’s going fastest?

Todos los viernes durante las vacaciones escolares, venga y desafíe a su familia y amigos al reto del eslalon de esquí En una pista especialmente reservada y segura, haz eslalon entre los bastones e intenta ganar el desafío Los participantes corren por dos pistas, una al lado de la otra, y el primero en bajar gana el desafío Habrá premios ¿Quién es el más rápido?

Jeden Freitag in den Schulferien können Sie sich mit Ihrer Familie oder mit Freunden beim Skislalom-Challenge messen! Auf einer speziell reservierten und gesicherten Piste fahren Sie im Slalom zwischen den Stangen hindurch und versuchen, die Challenge zu gewinnen! Die Teilnehmer starten auf zwei Strecken nebeneinander, wer zuerst unten ist, gewinnt die Herausforderung! Es gibt Geschenke zu gewinnen! Also, wer wird am schnellsten sein?

Mise à jour le 2023-11-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65