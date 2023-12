Les mardis « Immersifs ! » Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Tous les mardis des vacances scolaires, venez tester notre jeu immersif sur tablette : Explor’Games. Un jeu de piste et d’aventure numérique qui permet d’explorer le domaine nordique d’une façon ludique, avec « Eclipse sur le Hautacam ». Aidez Pierre le berger à contrer les sombres desseins de la méchante Nova..

2023-12-26 14:00:00 fin : 2024-01-02 16:00:00.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday during the school vacations, come and try our immersive game on tablet: Explor’Games. A digital adventure game that lets you explore the Nordic area in a playful way, with « Eclipse sur le Hautacam ». Help Pierre the shepherd thwart the dark designs of the evil Nova.

Todos los martes durante las vacaciones escolares, ven a probar nuestro juego inmersivo en tableta: Explor’Games. Eclipse sur le Hautacam » es un juego digital de aventuras y búsqueda del tesoro que te permite explorar la zona nórdica de forma divertida. Ayuda al pastor Pierre a frustrar los oscuros designios del malvado Nova.

Jeden Dienstag in den Schulferien können Sie unser immersives Spiel auf dem Tablet testen: Explor’Games. Ein digitales Schnitzeljagd- und Abenteuerspiel, bei dem Sie das nordische Gebiet auf spielerische Weise erkunden können, mit « Eclipse sur le Hautacam ». Hilf dem Schäfer Peter, die dunklen Machenschaften der bösen Nova zu durchkreuzen.

