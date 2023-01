Conférence rapaces nocturnes et sorties Domaine du Grand Saint-Jean Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Conférence rapaces nocturnes et sorties Samedi 11 mars, 16h30 Domaine du Grand Saint-Jean

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de Geneviève Delvoye

Présentation des rapaces nocturnes observables en France, suivie de deux sorties sur le terrain (Chevêche et Grand duc)

Elle sera suivie de deux sorties sur le terrain, au choix :

– Cheveche d’Athéna

– Grand duc d’Europe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T16:30:00+01:00

2023-03-11T19:30:00+01:00 Geneviève Delvoye

