Narbonne Restauration, collections et secrets du métier de charpentier de marine Domaine du grand Mandirac – canal de la Robine Narbonne, 16 septembre 2023, Narbonne. Restauration, collections et secrets du métier de charpentier de marine 16 et 17 septembre Domaine du grand Mandirac – canal de la Robine Gratuit. Entrée libre. Visite guidée à 10h et 15h les samedi et dimanche. Visitez les ateliers de la mémoire pour une immersion dans les travaux de restauration en cours, les collections et les réserves de bois de marine liés au métier de charpentier naval. Domaine du grand Mandirac – canal de la Robine Écluse de Mandirac, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Le site se situe le long du canal de la Robine, ancien bras de l’Aude, et constitue une branche latérale du canal du Midi, auquel il est administrativement rattaché. Il joue un rôle clé dans la liaison entre l’Aude et la mer Méditerranée, en passant par Narbonne. Sur place, vous découvrirez le conservatoire maritime et fluvial des pays Narbonnais, ainsi que le chantier de restauration de charpenterie de marine. L’endroit abrite notamment le chantier de restauration de la goélette majorquine, le Miguel Caldentey, et sert d’amarrage à la dernière barque de patron du canal du Midi, la Marie Thérèse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

