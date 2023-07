Concert de l’ensemble vocal Loiret’s singers dans le jardin du château Domaine du Grand-Hôtel Viglain, 17 septembre 2023, Viglain.

Concert de l’ensemble vocal Loiret’s singers dans le jardin du château Dimanche 17 septembre, 16h00 Domaine du Grand-Hôtel

L’ensemble vocal « Loiret’s Singers » s’est constitué au fil d’échanges musicaux et se compose de chanteuses et chanteurs lyriques, qui outre le fait d’être tous originaires et habitants du Loiret, ont également en commun leur rencontre et travail vocal avec leur directrice artistique Julie Cassia Cavalcante.

Les « Loiret’s Singers » présentent un répertoire original et riche de leurs expériences, mêlant à la fois, musique sacrée, gospel, chants brésiliens et français.

Laissez-vous emporter par la merveilleuse alchimie vocale des « Loiret’s Singers » dans le jardin du château du Grand Hôtel.

Domaine du Grand-Hôtel 45600 Guilly Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire Proche de la Loire, c’est un ensemble bâti composé de la ferme (ancienne dépendance de l’abbaye de Fleury) et du château XIXe siècle. Remarquable pigeonnier du XVIIIe et dépendances dans le parc.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

