Visite guidée de la ferme Domaine du Grand-Hôtel Viglain Catégories d’Évènement: Loiret

Viglain Visite guidée de la ferme Domaine du Grand-Hôtel Viglain, 17 septembre 2023, Viglain. Visite guidée de la ferme Dimanche 17 septembre, 14h30 Domaine du Grand-Hôtel Ancienne dépendance de l’abbaye de Fleury en bord de Loire, la ferme du Grand Hôtel possède un remarquable pigeonnier du XVIIIe siècle à découvrir absolument !

Visites guidées par le propriétaire à 14h45 et 16h15 Domaine du Grand-Hôtel 45600 Guilly Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire Proche de la Loire, c’est un ensemble bâti composé de la ferme (ancienne dépendance de l’abbaye de Fleury) et du château XIXe siècle. Remarquable pigeonnier du XVIIIe et dépendances dans le parc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Communauté de communes du Val de Sully Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Viglain Autres Lieu Domaine du Grand-Hôtel Adresse 45600 Guilly Ville Viglain Departement Loiret Lieu Ville Domaine du Grand-Hôtel Viglain

Domaine du Grand-Hôtel Viglain Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viglain/