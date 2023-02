Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf Domaine du Grand Daubeuf, 2 juin 2023, Daubeuf-Serville.

5, gratuit < 11 ans Rendez-vous aux jardins 2023 Domaine du Grand Daubeuf Le Château, D926, 76110 Daubeuf-Serville Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie Situé sur la route de Rouen entre Ypreville-Biville et Toussaint, à 10 minutes de Fécamp. Le parking visiteurs se trouve au sein du domaine. Ouvert d'avril à novembre. Édifié en 1629 sur les fondations d'un manoir médiéval, selon un plan attribué à François Mansart (1598-1666), le château de Daubeuf est resté habité jusqu'à aujourd'hui. Sis au cœur d'un vaste domaine agricole dans le fertile pays de Caux, le site a été amplement transformé à la fin du XIXème, sous l'impulsion de son propriétaire de l'époque, Armand de Pomereu d'Aligre. Vers 1880, deux ailes latérales ont été accolées au château et sa façade redessinée. D'imposantes écuries, en forme de fer à cheval, et un chenil spectaculaire ont alors été construits à proximité. A la même époque, Eugène Bühler (1822-1907), paysagiste de renom, a dessiné le Jardin Bas ainsi que la pièce d'eau derrière le château. Acquis en 2014 par Jérémie et Guyonne Delecourt, le domaine classé monument historique fait actuellement l'objet d'une importante campagne de restauration. Il a ouvert ses portes au public en 2017. Cette propriété privée MONUMENT HISTORIQUE a reçu deux prix de la Fondation pour les Monuments Historiques : le Prix Villandry (2015) et le Prix Sommer Chasse et Nature (2015), ainsi que le prix Jardin Potager 2019 de l'Association des Parcs et Jardins en Normandie : Seine-Maritime et Eure. Le domaine est membre de l’Association des Jardins Potagers et Fruitiers de France.

Visite libre des jardins



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

©Domaine du Grand Daubeuf