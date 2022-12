La ferme pédagogique agroécologique de Tavernes Domaine du grand chêne Tavernes Catégories d’évènement: Tavernes

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Domaine du grand chêne Tavernes 2463 route de Fox Amphoux Tavernes 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur C’est à Tavernes, une petite commune du Var (83), que s’est créée

l’association Dékal’âges. Leur but est de mettre en place un centre agroécologique ayant pour objectif principal l’éducation à l’environnement et

au développement durable. Dans le cadre d’un partenariat, nous allons

cette année aider cette structure à construire différents supports

pédagogiques, destinés à l’accueil de groupes.

Les jeunes participent à tous les moments de la vie collective : entretien

du lieu de vie, organisation du planning d’activités… Ils font les courses et

préparent les repas. Ils sont logés en camp fixe sous tentes (type

marabout).

Les travaux durant cet été seront orientés autour de différents axes : l’aménagement d’un potager pédagogique, la création d’un poulailler mobile, la couverture du puits et la pose d’une éolienne.

Le mode de vie

Les activités de loisirs sont principalement axées

sur la découverte du milieu naturel (escalade, V.T.T,

canyoning, kayak, baignade…), des animations sont

organisées par l’équipe d’animation et/ou le

groupe durant le séjour (jeux, veillées, spectacle) en

fonction des envies du groupe et du budget alloué

aux activités.

