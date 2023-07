Fête des moissons Domaine du « Grand-Carrouge d’Antan » Saint-maurice-sur-aveyron, 5 août 2023, Saint-maurice-sur-aveyron.

Fête des moissons 5 et 6 août Domaine du « Grand-Carrouge d’Antan »

Fête des moissons sur le domaine du « Grand Carrouge d’Antan ». La moisson, le battage et les travaux des champs à l’ancienne. Les chevaux de trait, les moteurs et les tracteurs d’époque au travail et au labour, présentation d’animaux et marché des terroirs. Buvette et restauration sur place.

Domaine du « Grand-Carrouge d'Antan » Saint-maurice-sur-aveyron Saint-maurice-sur-aveyron 02 38 97 10 63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T18:00:00+02:00

2023-08-06T09:00:00+02:00 – 2023-08-06T18:00:00+02:00

FMACEN045V50758M

Christian Merlin