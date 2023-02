course d’orientation pédestre Domaine du grand bois, 58470 GIMOUILLE, 22 février 2023, Gimouille.

course d’orientation pédestre Mercredi 22 février, 18h15 Domaine du grand bois, 58470 GIMOUILLE

3 € de participation aux frais pour les non licenciés à NORD 58, gratuit pour les moins de 13 ans.

Entrainement à la course d’orientation pédestre, course en étoile avec lancer de dé.

Domaine du grand bois, 58470 GIMOUILLE

But : effectuer les 6 parcours proposés en moins de temps possible.

Il y a 6 parcours proposés (numérotés de 1 à 6). Avant chaque circuit, il faut lancer un dé et réaliser le parcours annoncé par le dé. Si le numéro du dé correspond à un circuit déjà réalisé, il faut aller poinçonner une balise de pénalité avant de pouvoir relancer le dé et espérer tomber sur un circuit que l’on n’a pas encore effectué.

Les 6 circuits seront sur des cartes différentes (CO couloir, carte blanchie, modifiée, classique, mémo…).

Départ échelonné (en file indienne).

Système d’éclairage et boussole obligatoire

La plupart des balises seront équipées d’un dispositif réfléchissant.

A la fin de la course, quelques balises seront enlevées du terrain. Appel aux volontaires!

Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes.

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS préfectorales et des propriétaires du site.

Prêt de boussole possible. Prêt de “pointeur électronique” possible.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

https://www.wotif.com/Gimouille-Hotels-Le-Domaine-Du-Grand-Bois.h3070355.Hotel-Information