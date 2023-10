Fête de la Courge Domaine du Fresne, 35160 Breteil, Breteil (35), 4 novembre 2023, .

Fête de la Courge Samedi 4 novembre, 18h00 Domaine du Fresne, 35160 Breteil, Breteil (35)

La fête de la courge est un festival porté par un collectif de jeunes du MRJC 35. C’est un événement festif et culturel en milieu rural visant à promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, des hommes et des femmes, ancrée localement, et une alimentation saine et durable. Durant la journée en libre accès et gratuitement à Breteil (Au Presbytère du village) vous pourrez assister à un marché d’acteur.ices locaux.ales, à des ateliers, des jeux et des conférences divers.es et varié.es ainsi qu’à la diffusion du film du « Tour de France Agricole » et du festival « Alimenterre ».

Pour continuer nous vous invitons à partir de 18h toujours à Breteil (au domaine du Fresne) pour « La grande soirée de la fête de la courge ». Des food truck et une buvette seront présents pour accompagner la soirée musicale qui s’annonce festive avec la présence de « Zoñj » et « Modkozmik Galactik » qui sont des groupes de musique bretonne pour danser. La soirée continuera avec la venue du prometteur groupe pop/rock « Pure » puis elle se finira en beauté avec « Flakes of a whole » un DJ électro !

Pour « La grande soirée de la fête de la courge », nous avons fait le choix de vous proposer un tarif à prix libre et conscient (entre 5 € et 15 €) et vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place.

Si vous êtes bénévole vous n’avez pas à payer l’entrée pour la « grande soirée de la fête de la courge ».

