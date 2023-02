Projection et sortie nocturne Domaine du Deffend Mignaloux-Beauvoir Catégories d’Évènement: Mignaloux-Beauvoir

Vienne

Projection et sortie nocturne Domaine du Deffend, 4 mars 2023, Mignaloux-Beauvoir. Projection et sortie nocturne Samedi 4 mars, 20h30 Domaine du Deffend

Gratuit. Sans inscription.

Rendez-vous au domaine du Deffend pour la projection d’un documentaire sur les chouettes et les hiboux, suivie d’une balade dans le parc. Domaine du Deffend 1108 route des Sachères, Mignaloux-Beauvoir Mignaloux-Beauvoir 86550 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “mailto:vienne@lpo.fr”}] Rendez-vous à 20h30 pour la projection en extérieur* du documentaire Les Ailes de la nuit, de Robert Luquès, suivie d’une balade nocturne dans le parc du Deffend (jardin botanique de l’université de Poitiers).

Prévoir des vêtements chauds.

(* repli prévu en intérieur pour la projection en cas de mauvais temps !)

Contact : vienne@lpo.fr ou 05 49 88 55 22 (standard téléphonique ouvert les lundis et jeudis matin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T23:00:00+01:00 Chevêche d’Athéna © Raphaël Bussière

