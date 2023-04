Dimanche, au Domaine du Crampilh Domaine du Crampilh, 20 août 2023, Aurions-Idernes Aurions-Idernes.

Mise à disposition de planchas et barbecues pour vous retrouver en famille ou entre amis, visite du domaine et des chais, balade commentée dans les vignes, explication sur le travail du vigneron par la famille Oulié et dégustation de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh.

Réservation obligatoire minimum 6 personnes.

