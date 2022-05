Domaine du Coquerel > Assemblez votre Calvados Grandparigny, 16 décembre 2022, Grandparigny.

Domaine du Coquerel > Assemblez votre Calvados Grandparigny

2022-12-16 – 2022-11-30

Grandparigny Manche

Bienvenue au Domaine du Coquerel ! Ici, au cœur du bocage normand et à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, nous sommes fiers de produire du Calvados depuis trois générations.

Depuis 1937, nous perpétuons des traditions, des techniques et des gestes. Nous sommes passionnés par notre métier. Le Domaine du Coquerel dans sa perpétuelle recherche de la perfection, maîtrise chaque étape de l’élaboration de ses Calvados afin d’offrir des eaux de vie uniques.

Après une visite de notre distillerie familiale où vous découvrirez le processus d’élaboration du Calvados et tous ses secrets de fabrication, nous vous proposerons une dégustation de nos produits. L’occasion pour vous de découvrir un large panel d’odeurs et de saveurs : cidre, calvados, liqueurs, gin et pommeau. Ensuite, vous aurez la chance d’assembler votre propre Calvados, comme le font nos maîtres de chais aux savoir-faire uniques. Devenez un véritable alchimiste du Calvados et repartez avec pour souvenir votre bouteille de Calvados Coquerel, assemblée par vos soins grâce à nos conseils d’experts !

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Bienvenue au Domaine du Coquerel ! Ici, au cœur du bocage normand et à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, nous sommes fiers de produire du Calvados depuis trois générations.

Depuis 1937, nous perpétuons des traditions, des techniques et des…

visites@calvados-coquerel.com +33 2 33 79 02 20 https://calvados-coquerel.com/

Bienvenue au Domaine du Coquerel ! Ici, au cœur du bocage normand et à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, nous sommes fiers de produire du Calvados depuis trois générations.

Depuis 1937, nous perpétuons des traditions, des techniques et des gestes. Nous sommes passionnés par notre métier. Le Domaine du Coquerel dans sa perpétuelle recherche de la perfection, maîtrise chaque étape de l’élaboration de ses Calvados afin d’offrir des eaux de vie uniques.

Après une visite de notre distillerie familiale où vous découvrirez le processus d’élaboration du Calvados et tous ses secrets de fabrication, nous vous proposerons une dégustation de nos produits. L’occasion pour vous de découvrir un large panel d’odeurs et de saveurs : cidre, calvados, liqueurs, gin et pommeau. Ensuite, vous aurez la chance d’assembler votre propre Calvados, comme le font nos maîtres de chais aux savoir-faire uniques. Devenez un véritable alchimiste du Calvados et repartez avec pour souvenir votre bouteille de Calvados Coquerel, assemblée par vos soins grâce à nos conseils d’experts !

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Grandparigny

dernière mise à jour : 2022-05-02 par