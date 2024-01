Atelier des écureuils : Tawashi et autres éponges Domaine du Ciran Menestreau-en-villette, lundi 1 janvier 2024.

Atelier des écureuils : Tawashi et autres éponges Venez découvrir le Tawashi 1 janvier – 29 mars Domaine du Ciran Voir http://domaineduciran.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T13:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:00:00+01:00

Pendant 1h30, venez fabriquer votre Tawashi à 2 et trouvons ensemble des alternatives aux éponges synthétiques.

Pour clôturer cet atelier, nous vous proposons un goûter crêpes.

Domaine du Ciran Route de Marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domaineduciran.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}]

FMACEN045V50BI22

Domaine du Ciran