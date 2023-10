Découvrir la forêt en automne Domaine du Ciran Menestreau-en-villette, 28 octobre 2023, Menestreau-en-villette.

Découvrir la forêt en automne Samedi 28 octobre, 18h00 Domaine du Ciran Voir https://domaineduciran.com/

Fin octobre, le Domaine du Ciran invite les familles à découvrir la microfaune, les champignons et les grands mammifères, puis plongez-vous au cœur de la nature le temps d’un affût au crépuscule pour observer et écouter la faune sauvage.

Cette promenade est sur réservation, donc inscrivez-vous vite !

Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://domaineduciran.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

FMACEN045V50B9MX

Domaine du Ciran