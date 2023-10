Drôles de bestioles Domaine du Ciran Menestreau-en-villette, 2 octobre 2023, Menestreau-en-villette.

Drôles de bestioles 2 octobre – 5 novembre Domaine du Ciran Voir https://domaineduciran.com/

Des feuilles d’automne récoltées sur le Domaine, du papier de couleur, des yeux autocollants et vous avez tout ce qu’il faut pour imaginer et créer votre « drôle de bestiole ». Elle pourra ressembler à un écureuil, un hibou, un poisson ou les trois à la fois, à vous d’inventer.

Essayez, à cette occasion, de reconnaître, le feuilles des arbres que vous avez utilisées grâce à un petit jeu.

Cette activité est sur réservation et sera limitée aux heures indiquées à 15 enfants accompagnés d’un adulte.

Le Domaine du Ciran propose également un grand jeu de piste Halloween où vous devrez partir à la découverte des mythes et coutumes à l’origine d’Halloween.

Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T10:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00

2023-11-05T13:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

FMACEN045V50B8E1

Ciran