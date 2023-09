Parcours Halloween 2023 Domaine du Ciran Menestreau-en-villette, 21 septembre 2023, Menestreau-en-villette.

Parcours Halloween 2023 21 septembre – 31 décembre Domaine du Ciran Voir http://domaineduciran.com

Le seul moyen de les apaiser sera de partir à la recherche de leurs mythes et coutumes à l’origine d’Halloween.

Du Samedi 7 octobre au Dimanche 5 novembre 2023, faites un bond dans le passé, mais attention, car la légende raconte qu’à cette saison où les nuits se rallongent, les fantômes en profitent pour rendre visite aux vivants.

Venez nombreux et pour ne pas vous faire repérer des esprits maléfiques celtes, n’oubliez pas votre costume d’Halloween !

Destiné à toute la famille, le jeu guidera petits et grands sur un parcours en autonomie d’environ 2 km. Vous évoluerez à travers plusieurs lieux mystérieux comme le repère des Druides, Arachné, le veilleur de nuit…

Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Domaine du Ciran