Sortie naturaliste – Les oiseaux de Sologne Domaine du Ciran, 11 mai 2023, Menestreau-en-villette.

Sortie naturaliste – Les oiseaux de Sologne Jeudi 11 mai, 10h00 Domaine du Ciran Voir http://domaineduciran.com

Reproduction, nidification, ponte… Le printemps est la période où les oiseaux sont les plus actifs ! C’est pourquoi, le Domaine du Ciran vous propose une sortie naturaliste, à la découverte des oiseaux de Sologne, avec un guide passionné d’ornithologie. Jean-Pierre vous accompagnera à travers différents milieux : forêt, prairie, étang… pour y découvrir la diversité des espèces selon le milieu traversé.

Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domaineduciran.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T10:00:00+02:00 – 2023-05-11T12:30:00+02:00

2023-05-11T10:00:00+02:00 – 2023-05-11T12:30:00+02:00

FMACEN045V50A5NW

Domaine du Ciran