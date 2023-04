Accrobranche Domaine du Ciran, 21 avril 2023, Menestreau-en-villette.

Accrobranche 21 avril – 30 novembre Domaine du Ciran Voir http://domaineduciran.com

Le Domaine du Ciran, conservatoire de la faune et la flore sauvage de Sologne, propose pour la première fois, fin mai, une journée accrobranche pour les enfants de 3 à 10 ans!

Des ateliers de 30 min (de 10h à 17h) seront encadrés par L’appel des forêts, un professionnel de la grimpe d’arbre. Clea pour que le slack line, la tyrolienne, les filets … soient utilisés en toute sécurité.

Cela s’ajoute au nouveau jeu de piste « Enquêteur en herbe » et aux parcours Robin et la Fée Erica.

Venez passer une journée sportive, nature et familiale au Domaine du Ciran en toute sécurité !

Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domaineduciran.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T10:00:00+02:00 – 2023-04-21T12:00:00+02:00

2023-11-30T13:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

FMACEN045V50A3KG

Domaine du Ciran