Bain de forêt avec Val'Orée Sens
Domaine du Ciran
Menestreau-en-villette

Bain de forêt avec Val’Orée Sens Domaine du Ciran, 28 mars 2023, Menestreau-en-villette. Bain de forêt avec Val’Orée Sens Mardi 28 mars, 10h00 Domaine du Ciran Voir http://domaineduciran.com Le Shinrin-yoku (bain de forêt en japonais), est une pratique ancestral et très populaire au Japon. Elle consiste à se rapprocher de la nature et de son harmonie par l’intermédiaire de nos sens.

Venez profiter des bienfaits que nous procurent les arbres. Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 90 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://domaineduciran.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineduciran.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

