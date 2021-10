Domaine du Ciran 45240 domaine du ciran, 25 octobre 2021, Ménestreau-en-Villette.

Domaine du Ciran

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à 45240 domaine du ciran

Le domaine du Ciran est le Conservatoire de la Faune Sauvage de Sologne, sur un parc de 300 hectares situé dans la région naturelle de Sologne, à Ménestreau-en-Villette, au sud de la Loire, dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire. Le projet consiste en la mise en place d’un séjour pour 30 jeunes de 6 à 13 ans du 25 au 29 Octobre 21 au domaine du Ciran à Ménestreau en Villette. . Une course d’orientation, une activité pêche et un atelier de découverte de la forêt(faune et flore) sont également prévus avec les intervenants de la fondation Sologne compléter par une activité suy rles moutons solognot et le rcucheier des abeilles, Enfin une visite plus culturelle du château de Chambord est également au programme. Le groupe d’enfants sera constitué à parité de filles et de garçons. Le groupe sera responsabilisé sur tout les aspects de la vie en collectivité avec la mise en place d’un planning de répartition basé sur le volontariat et l’équité. le dernier jour les jeuens passeront la journée à Center Park à Chaumont sur Taronne .

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

45240 domaine du ciran menestreau en villette Ménestreau-en-Villette Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T08:30:00 2021-10-25T09:00:00;2021-10-29T16:30:00 2021-10-29T17:00:00