Sur la route des vins Domaine du cinquau Artiguelouve, 10 décembre 2023, Artiguelouve.

Artiguelouve,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de « la route des vins », le Domaine du Cinquau à Artiguelouve, petit village à l’ouest de Pau, vous accueille avec diverses animations au cours de la journée:

– 10h – 18h : dégustation et vente de vins

– 12h30 : repas « esprit de noël »

– 10 – 18h : marché de producteurs du terroir

– 12h30, 14h, 15h30 : Compagnie Vice Versa, Chansons, saynètes, textes sur le thème du vin.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Domaine du cinquau

Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « wine route », Domaine du Cinquau in Artiguelouve, a small village west of Pau, welcomes you to a variety of events throughout the day:

– 10am – 6pm: wine tasting and sales

– 12:30 pm: « Christmas spirit » meal

– 10 – 18h: local producers’ market

– 12h30, 14h, 15h30 : Compagnie Vice Versa, Songs, sketches, texts on the theme of wine

Como parte de la « ruta del vino », el Domaine du Cinquau de Artiguelouve, un pequeño pueblo al oeste de Pau, acogerá diversos actos a lo largo del día:

– 10.00 – 18.00: degustación y venta de vinos

– 12.30 h: comida « espíritu navideño

– de 10.00 a 18.00: mercado de productores locales

– 12.30 h, 14.00 h, 15.30 h: Compagnie Vice Versa, canciones, sketches y textos sobre el tema del vino

Im Rahmen der « Weinstraße » empfängt Sie die Domaine du Cinquau in Artiguelouve, einem kleinen Dorf westlich von Pau, mit verschiedenen Veranstaltungen im Laufe des Tages:

– 10:00 – 18:00 Uhr: Weinprobe und Verkauf von Weinen

– 12.30 Uhr: Essen mit « Weihnachtsstimmung »

– 10-18 Uhr: Markt mit Erzeugern aus der Region

– 12.30, 14.00, 15.30 Uhr: Compagnie Vice Versa, Lieder, Sketche und Texte zum Thema Wein

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Pau