Salon du couteau d’art et de chasse Domaine du Chesne Salbris, 30 septembre 2023, Salbris.

Salbris,Loir-et-Cher

Salon du couteau d’art et chasse. Le 30 septembre et 1er octobre 2023

Deux amis, Catherine Gobet-Lalanne et Bertrand des Abbayes se sont associés pour monter un premier salon du couteau d’art et de chasse en Sologne.

Mardi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

Domaine du Chesne

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Salon du couteau d?art et chasse. September 30 and October 1, 2023

Two friends, Catherine Gobet-Lalanne and Bertrand des Abbayes, have teamed up to organize the first art and hunting knife show in Sologne

Exposición de arte y cuchillos de caza. 30 de septiembre y 1 de octubre de 2023

Dos amigos, Catherine Gobet-Lalanne y Bertrand des Abbayes, se han unido para organizar el primer Salón de Arte y Cuchillería de Caza de Colonia

Messe für Kunst- und Jagdmesser. Am 30. September und 1. Oktober 2023

Zwei Freunde, Catherine Gobet-Lalanne und Bertrand des Abbayes, haben sich zusammengetan, um eine erste Messe für Kunst- und Jagdmesser in der Sologne zu veranstalten

Mise à jour le 2023-06-30 par OT en Sologne