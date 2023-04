De Ferme en Ferme au Domaine du Chêne Vert Domaine du Chêne Vert Mirabel-aux-Baronnies Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-04-30

Drome . De ferme en ferme, nos producteurs vous ouvrent leurs portes.

Domaine familial AB depuis 1992 et biodynamie 2022. Concours fermiers 2022 1er et 2ème prix. Visite guidée et gratuite en vélo avec assistance électrique. pierre.trollat@orange.fr Domaine du Chêne Vert 2641 route des Oliviers Mirabel-aux-Baronnies

