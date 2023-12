Cet évènement est passé Exposition Iris Marchand Domaine du Château Montéléger Catégories d’Évènement: Drôme

Montéléger Exposition Iris Marchand Domaine du Château Montéléger, 1 décembre 2023, Montéléger. Montéléger,Drôme Iris Marchand est une artiste plasticienne autodidacte habitant à Marseille..

2023-12-01 fin : 2023-12-10 . .

Domaine du Château L’Orangerie

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Iris Marchand is a self-taught visual artist based in Marseille. Iris Marchand es una artista visual autodidacta que vive en Marsella. Iris Marchand ist eine autodidaktische bildende Künstlerin, die in Marseille lebt. Mise à jour le 2023-11-25 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montéléger Autres Lieu Domaine du Château Adresse Domaine du Château L'Orangerie Ville Montéléger Departement Drôme Lieu Ville Domaine du Château Montéléger latitude longitude 44.853742;4.933891

Domaine du Château Montéléger Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteleger/