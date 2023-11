Les jeudis de L’Orangerie : Concert Berzingue Domaine du Château Montéléger, 30 novembre 2023, Montéléger.

Montéléger,Drôme

Petit nouveau dans la sphère « manouche » , BERZINGUE propose à tous un détour au pays du jazz de comptoir, répertoire populaire, énergique et envoutant..

2023-11-30 20:45:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Domaine du Château L’Orangerie

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A newcomer to the « manouche » scene, BERZINGUE offers a detour into the land of jazz de comptoir, a popular, energetic and captivating repertoire.

Recién llegados a la escena gitana, BERZINGUE ofrecen una diversión en la tierra del contrajazz, un repertorio popular, enérgico y cautivador.

BERZINGUE ist ein kleiner Neuling in der Gypsy-Szene und bietet allen einen Abstecher ins Land des Tresen-Jazz, einem populären, energiegeladenen und einnehmenden Repertoire.

