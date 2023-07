Rambures fête tous les patrimoines vivants Domaine du Château-fort Rambures Catégories d’Évènement: Rambures

Somme Rambures fête tous les patrimoines vivants Domaine du Château-fort Rambures, 16 septembre 2023, Rambures. Rambures fête tous les patrimoines vivants 16 et 17 septembre Domaine du Château-fort Rambures haut lieu du patrimoine des hauts de France fête tous les patrimoines…pour l’occasion, les guides vous convient à des visites guidées ponctuées de rencontre avec des acteurs des patrimoines vivants…de surprises en surprises vous avancerez à la découverte de notre patrimoine Domaine du Château-fort 8 rue du Château – 80140 Rambures Rambures 80140 Somme Hauts-de-France 03 22 25 10 93 http://www.chateaufort-rambures.com Un rare exemple d’architecture militaire du XVeme. Premier exemple de château en brique et pierre, il fut conçut et voulut par David de Rambures le grand maitre des arbaletriers de France décrit par Shaekspeare dans son Henri 5. Autoroutes A16, A28, A29 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

