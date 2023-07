BALADES « NATURE » AU CHATEAU DE ROQUEDOLS Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis, 20 juillet 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Au départ du château de Roquedols venez participez à l’une des deux balades « nature » :

– La flore : avec Sophie Lemonnier, botaniste, vous suivrez le sentier du Parc national des Cévennes et serez initié à la reconnaissance des plantes sauvages, le….

Domaine du chateau de Roquedols

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Departing from the Château de Roquedols, come and take part in one of two « nature » walks:

– Flora: with botanist Sophie Lemonnier, you’ll follow the Parc National des Cévennes trail and learn how to recognize wild plants, the…

Con salida desde el castillo de Roquedols, participe en uno de los dos paseos por la naturaleza:

– Flora: con la botánica Sophie Lemonnier, recorrerá el sendero del Parque Nacional de las Cevenas y aprenderá a reconocer las plantas silvestres,…

Vom Schloss Roquedols aus nehmen Sie an einer der beiden Naturwanderungen teil:

– Die Flora: Mit der Botanikerin Sophie Lemonnier folgen Sie dem Pfad des Nationalparks der Cevennen und werden in die Erkennung von Wildpflanzen eingeführt, das…

