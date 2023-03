Musique nature au château de Rambures Domaine du château de rambures Rambures Catégories d’Évènement: RAMBURES

Somme

Musique nature au château de Rambures Domaine du château de rambures, 3 juin 2023, Rambures. Musique nature au château de Rambures 3 et 4 juin Domaine du château de rambures animations et concerts en rapport avec la musique du jardin Domaine du château de rambures 8, rue du château, 80140 Rambures, Somme, Hauts-de-France Rambures 80140 Somme Hauts-de-France http://www.chateaufort-rambures.com Quinze hectares de parc romantique à l’anglaise, labellisé « Jardin remarquable » et protégé au titre des Monuments Historiques , entourent la forteresse médiévale de Rambures. Ses allées sinueuses permettent la découverte, en plus de l’arboretum, d’un verger-conservatoire, d’un jardin de simples, d’une collection de fougères et d’une roseraie aux 500 variétés de roses. Autoroutes A16, A28, A29 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©chateau de rambures

Détails Catégories d’Évènement: RAMBURES, Somme Autres Lieu Domaine du château de rambures Adresse 8, rue du château, 80140 Rambures, Somme, Hauts-de-France Ville Rambures Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Domaine du château de rambures Rambures

Domaine du château de rambures Rambures Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambures/

Musique nature au château de Rambures Domaine du château de rambures 2023-06-03 was last modified: by Musique nature au château de Rambures Domaine du château de rambures Domaine du château de rambures 3 juin 2023 Domaine du château de rambures Rambures Rambures

Rambures Somme