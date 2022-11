Hommage à Johnny Hallyday Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Concert et Exposition de portraits handicap moteur mi Domaine du Charmois, salle Michel Dinet allée Jean Legras Château d’eau Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est Concert des plus beaux titres de Johnny, par Jean-Luc Marchi (alias Johnny 54), sonorisé par Magic Christophe.

« Quand j’imite Johnny, je fais attention à ce que ce soit convivial, sympa. J’emmène tout le monde avec moi, les jeunes et les moins jeunes ». Du 3 au 9 décembre, exposition de portraits réalisés par Lenda-Bav. Lenda-Bav est un artiste-plasticien Vandopérien, auteur-compositeur-interprète et ami des Belles Lettres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:30:00+01:00

2022-12-08T18:00:00+01:00 vandoeuvre

