Rencontres de la Chanson, hommage à Jacques Bertin Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Rencontres de la Chanson, hommage à Jacques Bertin Domaine du Charmois, salle Michel Dinet, 25 novembre 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. Rencontres de la Chanson, hommage à Jacques Bertin 25 – 27 novembre Domaine du Charmois, salle Michel Dinet L’objectif des Rencontres de la chanson à travers la France est de promouvoir des artistes de talent, auteurs, compositeurs et interprètes souvent méconnus, en se produisant dans ces festivals. handicap moteur mi Domaine du Charmois, salle Michel Dinet allée Jean Legras Château d’eau Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « http://www.vandoeuvre.fr/evenement/rencontres-de-la-chanson/ »}] L’objectif des Rencontres de la chanson à travers la France est de promouvoir des artistes de talent, auteurs, compositeurs et interprètes souvent méconnus du petit écran et des ondes radios, en se produisant dans ces festivals.

La programmation comportera des artistes confirmés tels que : Le Trio vocal Mesdames à la Médiathèque Jules Verne le vendredi à 18h30, des concerts avec Romain Didier, Rémo Gary, Jérémie Bossone, Michèle Bernard, et la Chorale Méli-Mélodie. Tout le programme sur : www.vandoeuvre.fr/evenement/rencontres-de-la-chanson/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T18:30:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00 vandoeuvre

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Adresse allée Jean Legras Château d'eau Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vandoeuvre-les-nancy/

Rencontres de la Chanson, hommage à Jacques Bertin Domaine du Charmois, salle Michel Dinet 2022-11-25 was last modified: by Rencontres de la Chanson, hommage à Jacques Bertin Domaine du Charmois, salle Michel Dinet Domaine du Charmois, salle Michel Dinet 25 novembre 2022 Domaine du Charmois salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle