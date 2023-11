MANIFESTATION – LES RENCONTRES DE LA CHANSON Domaine du Charmois allée Jean Legras Vandœuvre-lès-Nancy, 17 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

La Ville s’anime à l’occasion de la 10ème édition des Rencontres de la Chanson, qui fera, comme de coutume, la part belle aux auteurs, compositeurs et interprètes qui la servent et l’honorent.

Le festival vous convie à 3 jours de Concerts, Exposition et Conférences au Domaine du Charmois, à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin et à la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre-lès-Nancy.

L’objectif des Rencontres de la Chanson à travers la France est de promouvoir des artistes de talent, auteurs, compositeurs et interprètes souvent méconnus du petit écran et des ondes radios, en se produisant dans ces festivals dont la programmation comportera des artistes confirmés tels que Grands voyageurs, Bernie Bonvoisin, Laurent Viel, Jérémie Bossone.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-26 23:00:00. 0 EUR.

Domaine du Charmois allée Jean Legras Ferme du Charmois et MJC Etoile

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The town comes alive for the 10th Rencontres de la Chanson, which will, as usual, give pride of place to the authors, composers and performers who serve and honor it.

The festival invites you to 3 days of Concerts, Exhibitions and Conferences at the Domaine du Charmois, the Bernie Bonvoisin Festival Hall and the Médiathèque Jules Verne in Vand?uvre-lès-Nancy.

The aim of Rencontres de la Chanson across France is to promote talented artists – songwriters, composers and performers who are often overlooked by the small screen and radio waves – by performing at these festivals, whose line-ups will include established artists such as Grands Voyageurs, Bernie Bonvoisin, Laurent Viel and Jérémie Bossone.

Vand?uois se anima con la 10ª edición de los Rencontres de la Chanson (Encuentros de la Canción), que, como de costumbre, darán protagonismo a los cantautores, compositores e intérpretes que sirven y honran a la ciudad.

El festival le invita a 3 días de conciertos, exposiciones y conferencias en el Domaine du Charmois, el Palacio de Festivales Bernie Bonvoisin y la Mediateca Jules Verne de Vand?uvre-lès-Nancy.

El objetivo de los Rencontres de la Chanson en toda Francia es promocionar a artistas con talento -cantautores, compositores e intérpretes que a menudo son ignorados por la pequeña pantalla y las ondas radiofónicas- actuando en estos festivales, cuyo cartel incluirá a artistas consagrados como Grands Voyageurs, Bernie Bonvoisin, Laurent Viel y Jérémie Bossone.

Ausgabe der Rencontres de la Chanson, die wie üblich den Autoren, Komponisten und Interpreten gewidmet ist, die der Stadt dienen und sie ehren.

Das Festival lädt Sie zu drei Tagen mit Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen in der Domaine du Charmois, im Festsaal Bernie Bonvoisin und in der Mediathek Jules Verne in Vand?uvre-lès-Nancy ein.

Das Ziel der Rencontres de la Chanson in ganz Frankreich ist es, talentierte Künstler, Autoren, Komponisten und Interpreten zu fördern, die auf dem Bildschirm und im Radio oft verkannt werden.

Mise à jour le 2023-10-30 par DESTINATION NANCY