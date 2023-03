Se Sublimer avec Art Domaine du Bouysset la belle vie Soturac Catégories d’Évènement: Lot

Se Sublimer avec Art Domaine du Bouysset la belle vie, 31 mars 2023, Soturac. Se Sublimer avec Art 31 mars – 2 avril Domaine du Bouysset la belle vie L’Atelier d’Agnès C. porteur du projet La Vie en Soi invite Corinne Monlouis, énergéticienne, à participer à l’évènement.

Apprendre à sublimer son quotidien au travers d’ateliers qui feront vivre aux participants une expérience unique :

Créer son Mandala en argile, créer une oeuvre unique lors d’un atelier lâcher-prise terre, atelier méditation guidée avec la terre, atelier l’art de se détendre et l’art de s’auto-masser.

Ces ateliers seront proposés, en alternance tout au long des journées : du 31 mars à partir de 14h00 jusqu’au 2 avril 18h00.

Cet évènement se déroulerait chez notre partenaire le domaine du Bouysset qui offre toutes les commodités comme lieu d’exposition de mes créations, réalisation d’atelier, accueil du public et restauration. Domaine du Bouysset la belle vie 46700 St Martin le Redon Soturac 46700 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0686360663 »}, {« type »: « email », « value »: « chiarenzaagnes@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 poterie ceramique Mandala terre et engobes

