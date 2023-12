Festival du livre du Haut Quercy : La nuit de la lecture Domaine du Bougayrou Lacave, 21 janvier 2024 19:00, Lacave.

Lacave,Lot

Autour d’un feu de cheminée et d’un buffet partagé, chacun et chacune vient lire des extraits de livre coup de cœur

Adulte

Repas partagé

Sur inscription.

2024-01-21 19:00:00 fin : 2024-01-21 . EUR.

Domaine du Bougayrou

Lacave 46200 Lot Occitanie



Around an open fire and a shared buffet, everyone comes to read excerpts from a favorite book

Adult

Shared meal

Registration required

En torno a un fuego crepitante y un bufé compartido, todo el mundo viene a leer extractos de un libro favorito

Adultos

Comida compartida

Inscripción obligatoria

Bei einem Kaminfeuer und einem gemeinsamen Buffet liest jede/r aus einem Lieblingsbuch vor

Erwachsene

Gemeinsame Mahlzeit

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne