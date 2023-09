PIERRE GENNISSON – CLARINETTE Domaine du Bosc Montady, 9 février 2024, Montady.

Montady,Hérault

Un des meilleurs représentants de l’école des vents français.

Artiste exclusif Warner Classics.

Bruno Fontaine – Piano

Concertiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur.

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

Domaine du Bosc

Montady 34310 Hérault Occitanie



One of the finest representatives of the French wind school.

Exclusive Warner Classics artist.

Bruno Fontaine – Piano

Concertist, conductor, arranger, composer

Uno de los mejores representantes de la escuela francesa de viento.

Artista exclusivo de Warner Classics.

Bruno Fontaine – Piano

Concertista, director de orquesta, arreglista, compositor

Einer der besten Vertreter der französischen Bläserschule.

Exklusivkünstler von Warner Classics.

Bruno Fontaine – Klavier

Konzertspieler, Dirigent, Arrangeur, Komponist

