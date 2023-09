LOCO CELLO: FRANÇOIS SALQUE, VIOLONCELLE ; SAMUEL STROUK, GUITARE ; JÉRÉMIE ARRANGER, CONTREBASSE. Domaine du Bosc Montady, 17 décembre 2023, Montady.

Montady,Hérault

Liberté et saveurs sonores. Classique, jazz, musique du monde, par deux grands

virtuoses particulièrement créatifs..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Domaine du Bosc

Montady 34310 Hérault Occitanie



Freedom and flavors of sound. Classical, jazz, world music, by two great virtuosos

creative virtuosos.

Libertad y sabores sonoros. Música clásica, jazz y músicas del mundo, interpretadas por dos

dos virtuosos creativos.

Freiheit und Klanggeschmack. Klassik, Jazz, Weltmusik, von zwei großartigen

besonders kreativen Virtuosen.

