DUO WILLIAM SABATIER – BANDONÉON ROGER HELOU – PIANO Domaine du Bosc Montady, 10 novembre 2023, Montady.

Montady,Hérault

Incontournables de la scène tango. Relecture décomplexée et sincère de l’âge

d’or de la musique de Buenos Aires des années 1940-50..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Domaine du Bosc

Montady 34310 Hérault Occitanie



A must on the tango scene. A no-holds-barred, sincere rereading of the golden age

of Buenos Aires music from the 1940s-50s.

Imprescindible en el panorama del tango. Una relectura sincera y sin tapujos de la época dorada

de la música porteña de los años 40-50.

Ein Muss für die Tangoszene. Eine unverkrampfte und aufrichtige Neuinterpretation des Zeitalters

das goldene Zeitalter der Musik aus Buenos Aires in den 1940er und 50er Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT LA DOMITIENNE