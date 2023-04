Visite du jardin Domaine du Bocage – Quintessence, 3 juin 2023, Lasne.

Visite du jardin 3 et 4 juin Domaine du Bocage – Quintessence

Parc de 3ha autour d’un ensemble de bâtiments brassicoles néoclassiques du XIXème siècle . Plusieurs arbres centenaires bordent la demeure principale . Les anciens prés font progressivement place à des aménagements autour de gloriettes et d’arches . Classé Jardin Remarquable .

Un ancien verger se restaure petit à petit . La biodiversité est favorisée par des zones non tondues, l’écopâturage, la plantation de haies et l’accueil des ruches .

Activité proposée :

• Visites guidées sur le thème du label “Jardin Remarquable” (Sam 11h et Sam 14h et dim 11h) et les aménagements du parc – Jeu de découverte en famille à faire en autonomie .

Domaine du Bocage – Quintessence Route de Beaumont, 65 Lasne 1380 Lasne Nivelles Brabant wallon 0470 65 53 94 http://www.quintessence-deco.be

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

