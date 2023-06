Domaine du Bel Air Domaine du bel air Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Bar-sur-Seine Domaine du Bel Air Domaine du bel air Bar-sur-Seine, 24 juillet 2023, Bar-sur-Seine. Domaine du Bel Air 24 – 28 juillet Domaine du bel air Transport en mini bus. Départ et retour de Villeneuve sur Yonne (Service jeunesse). Du 24 au 28 juillet 2023 nous te proposons de participer à un séjour multi-activités.

Au sein d’un village de Vacances, au coeur d’un parc de 24 hectares. Le Domaine du Bel Air est situé à Bar sur Seine, au coeur du vignoble aubois de la Champagne et à seulement 20 minutes du Lac d’Orient.

Au programme : Piscine, catamaran, paddle, quad, accrobranche, canoé-kayak. Domaine du bel air chemin montée du bois 10110 bar sur seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicejeunesse.vsy@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386876316 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 14 Age max 17

