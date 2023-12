SUR LES TRACES DE LA BETE DU GEVAUDAN DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES, 5 août 2024 07:00, BALSIEGES.

Séjour avec Hébergement au tarif de 420 €

« Depuis 3 ans dans la province du Gévaudan, une terrible bête terrifie la population.

Ni les chasseurs des environs, ni les bataillons envoyés par le roi ne parviennent à mettre fin à ce fléau.

Dans le département de la Lozère, plus personne n’ose s’aventurer à l’extérieur des maisons .

Découragé par cette situation, le roi, décide de faire appel à tous les volontaires assez courageux pour traquer la bête.

Vous êtes un groupe d’aventuriers prêts à relever ce défi, et vous avez l’intuition que cette histoire trouve son origine au cœur de notre département.

Partez à l’aventure, sur la piste de la Bête du Gévaudan.

Menez l’enquête dans les paysages magnifiques et les alentours de Mende.

Agissez maintenant, avant que la créature ne fasse d’autres victimes ».

Découverte du tir à l’arc , de la course d’orientation , Randonnée pédestre , Baignades.

