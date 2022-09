Découverte du château de la Gautherie datant du XVIe siècle Domaine Dms Debah, 14 octobre 2022, Crespinet.

06 21 27 44 09 http://www.domainedmsdebah.com https://www.facebook.com/Amis.Chateau.Gautherie/ La date de construction exacte du château de la Gautherie, ou domaine Dms Debah, n’est pas connue. Néanmoins, il aurait été édifié au XVIe siècle. Les terres de la Gautherie ne furent jamais un domaine noble et ne possédaient donc pas le titre de seigneurie. Cependant, Charles de Berne (1620-1659), et d’autres propriétaires, se titrent de « sieur de la Gautherie ». Ils sont membres d’une petite famille noble originaire de Cussac, qui possède le château de la Gautherie depuis le XVIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle. En 1817, la bâtisse appartient à un certain Joseph Falgayrac, avant de revenir entre les mains de la famille de Berne, au travers de Charlotte de Berne. Cette dernière le vend finalement à un certain M. Palasi, le 25 octobre 1863. Il se sépare de l’édifice en 1914, au profit d’un notaire d’Albi, maître Malphettes. En 1974, il est acquit par Mr Fournials. Celui-ci le met en location, et un restaurant s’y installe, avant de faire faillite en 1977. Un an plus tard, en 1978, l’association Béthanie rachète la propriété, et y installe bientôt un centre de vacances pour enfants, après la rénovation des lieux. Cette colonie est remplacée en 1982 par une maison de retraite, ce qui donne lieu à la construction de six pavillons annexes. Celle-ci est déplacée à Sérénac en 2004. Le domaine devient la propriété de la SCI Châtelaine Moune et Fils, mais est abandonné, pillé et vandalisé, après que celle-ci ait été placée sous contrôle d’un mandataire judiciaire. Finalement, en janvier 2014, la famille Dms Debah acquiert le domaine. Les nouveaux propriétaires y entreprennent d’importants travaux de rénovation, qui sont toujours en cours. De plus, le 7 juillet 2018, une association à but non lucratif de 1901 est créée. Elle a pour dénomination « les amis du château de la Gautherie » et œuvre pour la sauvegarde du monument et de son parc arboré.

Visitez le château de la Gautherie au milieu du parc arboré de 6 hectares du Domaine Dms Debah : venez à la découverte de ce lieu magique et chargé d’histoire !

Edifié au XVIe siècle, le château de la Gautherie ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées nationales de l’architecture. L’occasion de découvrir son patrimoine unique, mais aussi tout le travail mis en œuvre par ses propriétaires et l’association des amis du château de la Gautherie pour la sauvegarde du monument.



