Visite de producteur Domaine d’Eyssal Lamonzie-Montastruc, 4 décembre 2023, Lamonzie-Montastruc.

Lamonzie-Montastruc,Dordogne

L’association Les Insatiables propose une visite de producteur au Hameau d’Eyssal. Lors de cette visite, vous découvrirez la ferme et l’atelier d’Altaïr. A la fin de la visite, une dégustation des produits de la ferme et de la fromagerie sera proposée.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00. .

Domaine d’Eyssal à côté de Altaïr

Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Insatiables offers a producer visit to the Hameau d?Eyssal. During this visit, you will discover the Altaïr farm and workshop. At the end of the visit, a tasting of products from the farm and cheese dairy will be offered.

REGISTRATION REQUIRED

La asociación Les Insatiables propone una visita al Hameau d’Eyssal. Durante esta visita, descubrirá la granja y el taller de Altaïr. Al final de la visita, se ofrecerá una degustación de productos de la granja y de la quesería.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Der Verein Les Insatiables bietet einen Produzentenbesuch im Hameau d’Eyssal an. Bei diesem Besuch lernen Sie den Bauernhof und die Käserei von Altaïr kennen. Am Ende des Besuchs wird eine Verkostung der Produkte des Bauernhofs und der Käserei angeboten.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-12-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides