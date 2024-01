Truffes en fête Domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27

13h30, départ pour la visite de la truffière.

15h – 18h marché des saveurs, atelier olfactif, ateliers culinaires avec dégustation.

19h30 menu gastronomique « La truffe dans tous ses états » – 75€.

Réversion des bénéfices à la Fondation BERGONIE pour soutenir la recherche contre le cancer.

13h30, départ pour la visite de la truffière.

15h – 18h marché des saveurs, atelier olfactif, ateliers culinaires avec dégustation. Entrée 10 €.

19h30 menu gastronomique « La truffe dans tous ses états » par le chef Nicolas Rousseau. Prix du repas 75 € (vins et apéritif non compris). Sur réservation.

Réversion des bénéfices à la Fondation BERGONIE de Bordeaux pour soutenir la lutte et la recherche contre le cancer.

.

Domaine d’Essendieras

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Isle-Auvézère